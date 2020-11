Cancelo al Manchester City, Danilo alla Juventus, in tanti nutrirono dubbi su questo scambio di mercato chiuso nell’estate del 2019. L’anno scorso il terzino brasiliano si perse per strada, tra prestazioni sottotono e acciacchi fisici, ma quest’anno la musica è cambiata. Imprescindibile per Andrea Pirlo che non ne ha mai fatto a meno, reinventandolo come terzo di difesa, ruolo che ne ha esaltato sorprendentemente le qualità, sia difensive che di impostazione. L’edizione odierna del Corriere di Torino ha esaltato il periodo di forma del brasiliano bianconero: “La svolta di Danilo, ora è un jolly intoccabile per Pirlo”.