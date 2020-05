di Alberto Toppi

"Bundesliga e Zweite Bundesliga possono ripartire nella seconda metà di maggio". Con queste parole Angela Merkel, capo del governo tedesco, annuncia ufficialmente la ripresa del calcio in Germania, attiva da un mese sul fronte allenamenti. Una ventata di aria fresca per tifosi, appassionati tedeschi e non solo, in un momento in cui qualche calcio al pallone non può fare altro che distrarre e portare sorrisi. Dichiarazioni che da una parte risollevano una grossa fetta dello sport di un paese, dall’altra mettono spalle al muro i vertici decisionali di un altro, in particolare Vincenzo Spadafora, il nostro Ministro dello Sport.



SPALLE AL MURO - Nel Question Time alla Camera dei deputati, Spadafora ha auspicato la ripresa degli allenamenti di squadra, ritenendo però impossibile fissare una data per la ripresa del campionato. Il motivo? Semplice, alquanto comprensibile e condivisibile, ovvero è difficile prendere una decisione del genere quando la priorità è rivolta a osservare come la curva dei contagi reagirà nelle prime settimane di Fase 2. Impeccabile dal punto di vista umanitario dell’emergenza, ma c’è un passaggio del suo discorso che stride dal punto di vista sportivo. “Voglio ricordare che in Europa le uniche decisioni prese sono quelle relative a chi ha bloccato i campionati. E anche in Inghilterra, quella che sembrava la più pronta a riprendere, ha rinviato di un’altra settimana la decisione di riprendere gli allenamenti”. Frasi pronunciate alle 15 del pomeriggio, mentre intorno alle 16 è arrivato il via libera della Merkel alla Bundesliga. In solo un’ora, le parole ‘sportive’ pronunciate da Spadafora sono state superate.