'Scusate l'orario, ma avrei bisogno di tutti voi'. Inizia così, Simone Scabini, un messaggio di cui s'evince subito il segreto: arriva dritto al cuore, senza scorciatoie. Simone, in un gruppo di tifosi del Napoli, inizia dalle ammissioni: è juventino, ma è lì per una questione che esula da qualsiasi discorso di natura sportiva. E' lì per Thomas, un carissimo amico napoletano trasferitosi al nord, che ora "sta lottando come un guerriero". Giovedì sarà a Napoli: vuole andare al centro sportivo dei partenopei per strappare un gadget, una maglia, un simbolo azzurro da portare all'amico.



LA RISPOSTA - Non era scontata, purtroppo non lo è mai in certi casi. Eppure, l'eco delle sue parole si è fatto veloce in una piazza sempre attiva come quella dei napoletani: un tifoso partenopeo l'ha twittata all'istante, taggando la società e qualche giocatore. Gli ha risposto Ghoulam: 'Sarebbe un piacere aiutarlo', scrive il terzino. Poche parole che riempiono di speranza e di fiducia per il uturo. Pochi giorni e sapremo se Thomas, grazie all'amico juventino Simone, avrà realizzato un piccolo sogno. 'Il calcio è di chi lo ama', sì. Ed è bellissimo quando si ritrova la giusta sensibilità.