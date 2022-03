C'è una tabella verso l'Inter e una tabellina scudetto? Anche se la Juventus le vincesse tutte, ripete da tempo Allegri, non basterebbero comunque per arrivare allo scudetto: come racconta Tuttosport, i bianconeri possono raggiungere al massimo 83 punti e secondo il tecnico la quota minima per il tricolore sarà 84. Quota a cui si avvicina il Milan, che con il successo di ieri sera a Cagliari è salito a 66 e ha alzato la sua media punti a 2,2: mantenendola i rossoneri farebbero in teoria 83,6 punti, in pratica 83 o 84.