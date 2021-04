Volata Champions League. La Juve sulla spinta della vittoria contro il Napoli viaggia verso il suo nuovo obiettivo: il posto nell'Europa che conta. Almeno il quarto, meglio se più su. Ci sono nove partite da giocare (più la finale di Coppa Italia) per chiudere al meglio una stagione complessa. Un mini campionato, una porzione di stagione per riscattarsi dopo gli scivoloni: lo è per Andrea Pirlo, per Paulo Dybala e non solo. Per Paratici e per tutta la Juve il non andare in Champions non è un'ipotesi percorribile e nonostante il vantaggio, i bianconeri devono guardarsi le spalle. Dietro l'Inter a 72 punti, ci sono sei squadre in 9 punti: Milan a 60, Juve a 59, Atalanta a 58, Napoli a 56, Lazio a 52 con una partita in meno e Roma a 51. 9 punti, 9 partite, in palio c'è moltissimo.



Ecco il calendario e la classifica del girone di ritorno, che racconta il rendimento bianconero in questa porzione di 2021. Eccole nella nostra gallery.