Parole dure, parole da ragazzo maturo. Matthijs de Ligt si è autocriticato in maniera molto severa dopo l'eliminazione dall'Europeo, dichiarando: "Ovviamente fa male, fondamentalmente abbiamo perso per colpa di quello che ho fatto io: col senno di poi, è chiaro che non avrei dovuto lasciar rimbalzare il pallone. L’espulsione ha fatto la differenza".



De Ligt ci ha messo la faccia, ma il colpevole, ovviamente, non è solo lui. Anzi. Un duro commento con una replica. L’interista Stefan de Vrij, amico fraterno di Matthijs, ha spiegato: "Non è stata colpa sua. Matthijs ha un grande senso di responsabilità e anche se è ancora giovane è già molto maturo. È diventato un grande difensore, ma ha ancora ampi margini di miglioramento, dopo questo episodio diventerà ancora più forte". A 21 anni De Ligt è maturo e questo errore non compromette la sua figura. E tutta Olanda lo difende, oggi e in passato, anche dopo gli attacchi di Van Basten...