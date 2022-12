. Tra social e commentatori vari, la sentenza è emessa ancor prima che il processo abbia inizio:. Non ci deve stupire, perché alla lontana il clima che si sta creando ricorda quello del 2006. Non ci stupisce, ma allo stesso tempo non ci deve vedere passivi rispetto a quanto accade: è il momento, questo, di compattarsi intorno ai colori bianconeri,Dicevamo del clima: aria pesante intorno alla Juventus, irrespirabile. I primi frutti dell’assedio mediatico e non. Oltre a questo l’episodio vergognoso avvenuto a Sesto, dove si è giocata la partita tra Inter e Juventus Women. Presente sugli spalti anche la Curva Nord. Per sostenere le nerazzurre, direte voi. No, niente di tutto questo. E no, non è una forzatura ma la realtà, dimostrata dal coro intonato: “Noi le donne non le tifiamo”. E allora cosa ci stavano a fare allo stadio? Semplice, per cavalcare la marea antijuventina che sta montando in questi giorni:E allora, per ribadire, occorre che il tifo juventino si compatti. Non ciecamente, non serve mettere i paraocchi e cancellare errori di gestione che sono stati fatti e questo è innegabile.