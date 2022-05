Dal sito ufficiale della Juventus:



"Cinque scudetti consecutivi, un percorso straordinario senza alcuna interruzione da quando è nata: la Juventus Women è la prima squadra nella storia della Serie A femminile a centrare un obiettivo che legittimamente sta dentro le grandi storie dello sport. Con cinque campionati vinti le ragazze bianconere eguagliano il numero di tricolori di Lazio CF e Verona Women: davanti c'è solo la Torres, con 7 successi, ottenuti nel periodo che va dal 1993 al 2013. A impreziosire il percorso bianconero, c'è la sequenza di 37 vittorie consecutive in Serie A tra l'anno in corso e quello passato, a stabilire una continuità di risultati che testimonia un'immutata voglia di affermazione: solo un gruppo fantastico riesce a mantenerla intatta nel tempo.[Juventus Women-Sampdoria]COSA C'É DENTRO LA LEADERSHIP



Una leadership indiscutibile quella della Juventus Women edizione 2021-22. Ancor più significativa per tutto quello che contiene. Le ragazze bianconere hanno vinto 17 partite su 20, andando in testa dalla prima giornata. I numeri dei reparti sostanziano questo percorso. Con 55 gol la Juventus Women è il miglior attacco del campionato. Non solo: da 45 gare la squadra va a segno senza fermarsi mai, unendo così i diversi campionati sotto il principio della continuità. Molti i modi di andare in gol: la specialità è il gioco aereo, come attestano le 14 realizzazioni di testa, più di ogni altra squadra del torneo. Anche la difesa si è comportata benissimo. Sono solo 13 le reti incassate nel torneo, meno di qualsiasi concorrente: non solo, la Juve ha ottenuto anche 11 clean sheet, nessuno ha fatto meglio.[Gama Juventus Women-Roma]GLI ALTRI NUMERI INCREDIBILI DELLE CAMPIONESSE D'ITALIA



Se si guarda all'elaborazione del gioco sotto la gestione Montemurro, le statistiche certificano tantissime voci di eccellenza*. La Juventus ha mostrato una mentalità offensiva, evidenziata dall'essere la squadra che ha giocato il maggior numero di palloni in area di rigore avversaria (681). Anche la qualità è tradotta dai numeri: nessuno come le bianconere ha avuto una percentuale più alta di passaggi completati (82%); la Juve è anche la squadra con più sequenze di azioni composte da almeno 10 passaggi di fila in Serie A (180); infine, con 293, segna una supremazia anche nei recuperi offensivi.



*statistiche aggiornate alla 20' giornata di campionato."