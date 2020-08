Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, è sempre molto attiva sui social e pronta a sostenere il figlio. Come ha appena fatto sul suo profilo Instagram, celebrando l'ottima prestazione del suo Nicolò ieri sera all'Allianz Stadium nel successo giallorosso per 3-1 sulla Juve. L'ha fatto postando la foto emblematica della sua progressione in mezzo alle maglie bianconere di Muratore e Bernardeschi, con sguardo determinato e braccia larghe, che ha portato alla terza rete romanista ad opera di Perotti. La Costa ha aggiunto alla foto un ironico messaggio in romanesco: "E scansateve su..."