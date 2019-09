Nicolò Zaniolo è uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Classe '99 e già titolare nella Roma. Lo è stato anche al derby, dove ha ricevuto diversi insulti dalla Curva Nord: "Ci siamo fatti quattro risate - ha raccontato la mamma Francesca Costa ai microfoni del Corriere dello Sport - ero in tribuna con mio marito Igor, ma non sono cose che ci toccano. Sui social non volevo creare polemiche, solo manifestare il mio orgoglio per Nicolò. Ha dimostrato di essere un giocatore maturo facendo una grande partita nonostante gli insulti". MERCATO - Sull'interessamento della Juventus in estate e il possibile addio alla Roma: "Non so se ci siano state trattative concrete o offerte in estate, ma posso dire che ora Nicolò è felice di giocare nella Roma. Nei mesi scorsi ha avuto un appannamento perché non è facile per un ragazzo di nemmeno vent'anni passare dall'anonimato alla vetrina di un club importante, ma lui è la stessa persona di sempre".