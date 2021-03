Maria Dolores Aveiro a cuore aperto. La mamma di Cristiano Ronaldo ha raccontato così il vissuto dei suoi figli e le dipendenze che hanno rischiato di rovinarne la vita: "Cristiano ha vissuto molto da vicino i danni causati dalla droga e dall’alcool. E’ per questo che non fuma e non beve. Non ha vizi, la sua unica “droga” è il calcio. Quando scoprì che suo fratello maggiore si drogava - si legge su Tuttosport - ha voluto farmi un prestito per mandarlo in un centro specializzato. Io guadagnavo 580 euro al mese come donna delle pulizie, lui 250 allo Sporting Lisbona. Ma quando suo fratello sembrava fuori dal tunnel ci ricascò e Cristiano pagò tutto. I suoi soldi hanno salvato la vita di Hugo e se mio figlio non avesse fatto il calciatore, le cose sarebbero state molto diverse per noi…”.