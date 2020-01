Checchi, a Radio Sportiva, ha parlato della situazione bianconera: "Il top del decennio? A pari merito dico l'impresa del Leicester che ha vinto la Premier League e Di Natale che ha detto di no alla Juventus. Il peggio del decennio è quando la mamma di Rabiot va in banca ed incassa 12 milioni per aver fatto la procura al figlio. E' la degenerazione della figura del procuratore, un po' come Mino Raiola. Razzismo? Il razzismo è la metastasi del calcio, speriamo che il 2020 ci pulisca da questa nefandezza".