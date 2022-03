Anche Marianna Puolo, madre del ct della Nazionale Roberto Mancini, ha voluto dire la sua riguardo la brutta sconfitta di ieri sera contro la Macedonia che, è costata l'eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali in Qatar. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Un Giorno Da Pecora, in onda su RaiRadio1.



'Avrei chiamato Balotelli, perché ha una forza fisica incredibile e davanti alla porta non lo ferma nessuno. A volte fa qualche stupidaggine ma io lo avrei chiamato. Questa è la più grande delusione di mio figlio, perché nella sua carriera più o meno ha sempre fatto bene. L'ho sentito stamattina, era dispiaciuto ma si sa che queste cose accadono nello sport'.