Cristianoe Giovanni, nell'ambito del prossimo mercato, potrebbero avere la sfida più grande nel piazzare un colpo o più colpi a centrocampo. Tuttavia, la difficoltà principale non sembra essere tanto il prezzo dei giocatori, ma piuttosto convincere i potenziali acquisti che alla Juventus non esiste una sorta di "maledizione" che colpisce le mezzali. A scriverlo è Tuttosport.Questo sospetto nasce dal fatto che alcuni centrocampisti della Juventus hanno avuto diverse difficoltà, sia sul campo che al di fuori. Paul Pogba è stato squalificato per quattro anni per doping (con un ricorso in attesa presso il Tas di Losanna), Nicolò Fagioli è stato squalificato da ottobre a maggio per scommesse, mentre in una recente partita contro il Frosinone, Adrien Rabiot ha subito una lussazione all'alluce del piede destro e Weston McKennie alla spalla sinistra. Inoltre,