A chi andrà la maglia numero 10, dopo l'addio di Paulo Dybala? Per il momento a... Alex Del Piero. Come racconta Tuttosport, l'ex attaccante della Juve tornerà a indossare la sua storica divisa per una sfida di calcio a 5 tra le leggende bianconere e il Milan Legends in programma lunedì 20 giugno a Roseto degli Abruzzi, organizzata dalla Nardone Eventi. In campo per i bianconeri anche Angelo Di Livio, Simone Pepe e Antonio Chimenti, mentre per i rossoneri sono attesi tra gli altri Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Marco Amelia e Cristian Brocchi. Una vera e propria "sfilata" di campioni, insomma, che certamente non mancherà di regalare emozioni a chi avrà la possibilità di assistere alla partita.