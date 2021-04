In attesa di capire cosa succederà nella prossima stagione, nella giornata di oggi la pagina Instagram cleat_society, e il sito Footy Headlines hanno pubblicato le prime foto della QUI i dettagli). Divisa molto classica che ha trovato l'apprezzamento da parte dei tifosi. Sono in tanti ad essere rimasti entusiasmati dalla maglia della prossima stagione, ma non è mancato chi ha storto il naso e qualcun'altro che... con quella maglia è preoccupato di non rivedere Ronaldo in bianconero.