Cristina Chiabotto, ex Miss Italia ed ex conduttrice di JTV nonché madrina dello Stadium, sarà all'Allianz a vedere Juventus-Sampdoria. Queste le sue parole a Tuttosport: "Andrò a vedere la partita con mio marito Marco (conosciuto proprio allo stadio della Juve, ndr). Luce è ancora troppo piccola, starà con i nonni: la bimba tiferà da casa, è nata il 7 maggio e ha già la sua maglietta bianconera con il numero 7. C’ero contro l’Empoli, all’esordio in casa, e le cose non sono andate come speravamo.Lo stadio mi è mancato tantissimo in questo anno e mezzo di cancelli chiusi, ma ci sono i segnali della ripartenza.""La squadra va sostenuta sempre, non soltanto quando vince.I giocatori non si devono sentire soli. Tifosi si è sempre, essere tifosa della Juventus significa appartenere al club e alla squadra. Come ho detto prima, ogni cambiamento ha bisogno di tempo per assestarsi, magari questo può essere un po’ più lungo del solito, ma sono sicura che non verrà mai meno."