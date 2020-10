Quando sarà possibile ammirare nuovamente Nicolò Zaniolo sui campi di calcio? Sua madre, intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha dato indizi a riguardo: “Nicolò sta abbastanza bene, è anche più motivato. Fa fisioterapia tutti i giorni, a casa fa doppio allenamento. Speriamo che recuperi nella maniera corretta, lo vedo motivato. Soffre a guardare le partite in televisione, ieri sera ha guardato l’Italia e ha tifato per loro. A suo padre lo disse: ‘Sarei voluto essere anche io lì con loro”.



SUL RITORNO IN CAMPO – “Penso che potrà tornare in campo verso marzo-aprile. Non è troppo presto né troppo in là nel tempo. Quella potrebbe essere la data giusta”.