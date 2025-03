La madre di Rabiot rincara la dose: 'Il PSG controlla i tifosi, Al-Khelaifi ci ha fatto la guerra'

AFP via Getty Images

, madre di, attacca nuovamente il Paris Saint-Germain. Dopo che nella sfida di campionato tra il Marsiglia e il PSG, il centrocampista francese era stato bersagliato dai tifosi parigini con cori e striscioni offensivi per via del suo trasferimento visto come un tradimento. La mamma-agente del giocatore ha nuovamente puntato il dito contro il presidente Nasser Al Khelaifi.CI HANNO FATTO LA GUERRA - "Avevamo anche un ottimo rapporto. Era vicino ad Adrien, penso avesse persino affetto per lui. Ci sono state tensioni a partire dal 2018 quando Adrien ha espresso il desiderio di partire. Adrien è stato messo da parte perché non voleva rinnovare. Non sa gestire il no. Mi aveva detto: ‘Sarà la guerra’. E in effetti è stata la guerra".

PSG POTENTE - "Non cammino sulle uova, non ho paura del PSG. So che effettivamente in materia di giustizia, bisogna fare molta attenzione a ciò che si dice. E perché, come ho detto, Adrien e io non siamo abbastanza potenti. Rappresentiamo solo noi stessi. Possiamo essere attaccati. È la pentola di ferro contro la pentola di terracotta".AL-KHELAIFI RESPONSABILE - "Lui responsabile di ciò che accade nel suo stadio. Ci sono persone che si possono cotrollare, che sono ai suoi ordini, lo sanno tutti, non me lo sto inventando".