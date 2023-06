Anna, madre di Fabiano, è stata intercettata dai microfoni dell’emittente locale Sport Channel 214. Ha parlato dell’Europeo Under 21, della crescita del calciatore a Empoli ed è uscita allo scoperto sull’interesse dellaper l’esterno. Di seguito le sue parole:– “Fabiano è cresciuto parecchio in 2 anni, è diventato responsabile ma sempre più silenzioso. Contentissimo di essere all’Europeo”.– “Una domanda che spesso mi fanno, me lo auguro ma dobbiamo ancora vedere, niente di effettivo. La prima maglietta, se andrà alla Juve sarà dedicata a mio marito (Carmine Parisi, scomparso nel 2021 ndr)”.