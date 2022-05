Dopo la notizia data da Le Parisien, di un principio di accordo per il rinnovo con il PSG, la madre di Mbappé è intervenuta con un comunicato ufficiale:



"Non c'è nessun accordo in linea di principio con il Paris Saint-Germain o qualsiasi altro club. Le discussioni sul futuro di Kylian continuano con grande serenità per permettergli di fare la scelta migliore, nel rispetto di tutte le parti".