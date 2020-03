1









Gonzalo Higuain non ci ha pensato un attimo, appena ha saputo della negatività del test ha preso l'aereo - privato - ed è volato in Argentina dalla madre che da quattro anni sta combattendo contro un tumore. La partenza dell'attaccante dall'Italia durante il Coronavirus in cui tutti consigliano di non muoversi ha creato tante polemiche e critiche dirette al giocatore, a rispondere è stata la mamma Nancy dall'Argentina: “Detesto i furbi. C’è tanta manipolazione, tanta gente che vuole colpire per far male. Quando c’è dolore, quando ci sono problemi nella vita, lì ci rendiamo conto che la cosa più grande è poter vedere il sole ogni mattina".