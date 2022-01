1









E' stata una lunga, lunghissima vigilia quella di Aurelio De Laurentiis. Nonostante i tanti casi di positività riscontrati all'interno del Napoli - alcuni però lontani dal ritiro azzurro, altri potenzialmente parte di un cluster di spogliatoio -, l'ASL, e in questo caso la Napoli 1, non ha dato la risposta che si aspettava. Accertata la minaccia di un focolaio, non è arrivato però il divieto alla partenza. Pertanto, non ha potuto fare altro che autorizzare la squadra a partire per Torino.



MOMENTI CONVULSI - Un'autorizzazione non esattamente arrivata a cuor leggero, tutt'altro. La prima idea è stata quella di consultare i suoi legali, poi ADL ha compreso un passaggio determinante: stavolta non poteva appellarsi alla "forza maggiore", poiché concreto divieto dell'ASL non era arrivato. Il via libera è diventato forzato e necessario, altrimenti gli azzurri avrebbero rischiato di perdere il match a tavolino senza un precedente ad aiutare in tribunale (sportivo). La rabbia è scoppiata definitivamente quando è arrivato lo stop a Zielinski, Rrahmani e Lobotka da parte dell'ASL Napoli 2. Più di qualche chiamata agli uffici della Lega Calcio, l'attesa dei nuovi tamponi e una consapevolezza: sarà una cicatrice che farà male per parecchio tempo al numero uno dei partenopei.