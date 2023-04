La settimana di Leandro Paredes era iniziata nel peggiore dei modi ma può concludersi in tutt'altra maniera. Dopo la discussione di Lunedì con Massimiliano Allegri post allenamento, a causa dello scarso minutaggio del centrocampista, oche non ha brillato in Europa League e avrà un turno di riposo.Tra Lunedì e Domenica, in mezzo c'è stata la partita con lo Sporting Lisbona, dove Paredes è subentrato nei minuti finali anche sperché Paredes, che ormai pensava di rimanere in panchina 90 minuti, non aveva la maglia da gioco. Poi Locatelli che chiede il cambio ed ecco che l'argentino corre dentro lo spogliatoio a prenderla. Una situazione che in un momento di alta tensione non ha certo fatto piacere al tecnico, che poi, visto il risultato finale, ci ha scherzato.Allegri non porta rancore e dopo una settimana di polemiche intono al giocatore, si affida anche a lui per tornare alla vittoria in campionato.Anche di chi fino ad ora ha deluso le aspettative ed è stato negli ultimi mesi fuori dal progetto. Paredes ha un'altra chance non per convincere la Juve a riscattarlo ma almeno per salutarsi meglio a fine stagione.