Orologi sincronizzati, domani torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Mercoledì sarà il turno della Juventus, che volerà al Do Dragao per affrontare il Porto. Lì, dove quattro anni fa venne scritta una pagina della storia recente bianconera. Per la precisione, un’immagine indelebile, impossibile da dimenticare. Bonucci, in tribuna, seduto su uno sgabello, ad osservare i suoi compagni vincere 2-0. Era il 22 febbrai 2017, di anni ne sono passati quattro e di cose ne sono cambiate.



CON ALLEGRI - Innanzitutto non c’è più Allegri, motivo per il quale finì ad osservare la partita su quello sgabello. Il rapporto tra i due era instabile già da qualche tempo e scoppiò il 17 febbraio, in occasione di Juve-Palermo, dove i due battibeccarono in campo. Gli sviluppi del litigio portano Leonardo ad essere convocato contro il Porto, ma ad essere escluso dalla partita. Dove la guardò? Sopra quell’iconico sgabello.



RIPOSO CONTRO IL NAPOLI, ADESSO… - Di anni, per l’appunto, ne sono passati quattro e di cose ne sono cambiate. Gli unici superstiti di quella Juve, che arrivò fino alla finale di Cardiff, sono Buffon, Chiellini, Alex Sandro, Dybala, Cuadrado e lo stesso Bonucci, che questa volta vuole vivere la partita da protagonista. Come scrive il Corriere dello Sport, Leo sta recuperando dall’affaticamento muscolare che lo ha escluso dai giochi contro il Napoli. Il problema non preoccupa e Pirlo conta di recuperarlo al 100% per la sfida al Do Dragao. Che sia dal primo minuto al fianco di Chiellini lo si saprà solo a ridosso della notte europea, ma sicuramente non sarà dalla tribuna, comodo e sconsolato su uno sgabello.