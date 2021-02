Se ne parlerà ancora per molto. Perchè la lite di ieri sera tra Agnelli e Conte ha portato a galla vecchie ritrosie, alimentate nel corso della partita ed esplose nel finale. Nervi a fior di pelle, in un derby d'Italia entrato in maniera vistosa nel mirino del web. Infatti, gli utenti dei social si sono sbizzarriti nel creare diversi fotomontaggi e ‘meme’ raffiguranti i protagonisti della lite: da una parte il tecnico nerazzurro, che ha rivolto un dito medio verso la parte di stadio bianconera, dall’altra Agnelli, che leggero per la qualificazione alla finale di Coppa Italia, ha inoltrato una dose di insulti verso il suo ex allenatore.



