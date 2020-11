1









David Alaba è uno dei pezzi pregiatissimi del prossimo mercato. Jolly difensivo in scadenza con il Bayern Monaco non rinnoverà con i tedeschi e ha intenzione di lanciarsi in una nuova avventura. Infatti, Hasan Salihamidzic, ds del Bayern, di lui ha esplicitamente detto: "Non avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo punto, ma abbiamo formulato un’offerta di rinnovo più volte rifiutata e dobbiamo accettare il fatto che lui lascerà il Bayern". E l'asta è già partita. Real Madrid, Manchester City e Juventus su tutte, con Fabio Paratici che da qualche tempo lo ha inserito tra i nomi speciali nel suo taccuino. Jolly, Under 30, esperto e vincente, insomma uno su cui puntare forte, a maggior ragione se non si spende nulla per un cartellino che di norma costerebbe 70 milioni di euro. Frena solo l'ingaggio: vuole quasi 15 milioni con i bonus.



L'IDEA - Per la Juve sarebbe un colpo perfetto, perché Alaba rileverebbe il ruolo di Chiellini, potrebbe far riposare Alex Sandro e arriverebbe già con i gradi del leader. Ma non è facile. Così la Juve continua a lavorare per il sostituto di Giorgio anche su altri tavoli e ha messo nel mirino Diego Carlos, brasiliano del Siviglia. Come riporta Tuttosport, infine, la lista di Paratici comprende anche una folta schiera di nomi per il centrocampo: il 2001 del Genoa Nicolò Rovella, il 18enne dell'Ajax Ryan Gravenberch, Houssem Aouar e Dominik Szoboszlai.