Stasera, con il derby tra Siviglia e Betis, la Spagna riabbraccia il calcio giocato. Il presidente della Liga Javier Tebas, però, ha lanciato una frecciata alla Serie A: "Mi sono molto preoccupato quando in Italia un gruppo di club si è esposto pubblicamente contro la ripresa - ha detto in videoconferenza stampa, come riporta Ansa -. Per me avevano interesse a non riprendere e usavano la situazione sanitaria per dire che non bisognava giocare. Per fortuna la Serie A riprende, e spero che riesca anche ad arrivare in fondo. Piano B? Non penso ci sarà un nuovo picco del virus che costringa al lockdown in casa. Appena sapremo che non possiamo giocare più, definiremo il piano. E' nell'interesse dello sport. Altrimenti alcuni potrebbero ragionare in base al risultato che hanno al momento. Non abbiamo perso un minuto a pensare cosa succederebbe se non finisse la Liga per qualificazioni alle coppe, retrocessioni e promozioni. Alcuni club hanno provato a parlarne, ma ora non è il momento".