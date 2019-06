di Cristiano Corbo

E' la settimana decisiva per un sacco di cose. Ma è la settimana decisiva soprattutto per Maurizio Sarri alla Juventus. Alle spalle un'annata difficile e poi incredibilmente vincente, davanti un futuro nuovo e insperato, un'incognita che gli fa vibrare le corde dell'emozione pure se sulla scorza toscana qui non ci scherza proprio nessuno. Il 'patto col diavolo' di Maurizio è la vera attrazione di questi giorni che sono pronti a schiudersi all'alba di una nuova era juventina, a partire dalla giornata di domani: il primo step è la 'liberazione' del Chelsea, ormai non più in bilico.



GIORNI FRENETICI - Una volta ricevuto il lasciapassare dai Blues - anche loro pronti ad affidare la squadra a Frankie Lamapard -, Sarri sarà libero di apporre la firma sul contratto già concordato con Fabio Paratici. Ci sarà un incontro, ci saranno strette di mano, ci saranno pacche sulle spalle e gli auguri di un nuovo ciclo organizzato per produrre i primi vagiti già tra martedì e mercoledì. Visita alla Continassa, alle strutture che saranno casa e alle persone che diverranno famiglia. Poi la presentazione e le bozze iniziali di una Juve che si gioca tanto e tutto. Tutto in settanta ore, belle e frenetiche. Specialmente storiche. Manca poco...