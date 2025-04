La 'liberazione' di Nico Gonzalez sui social: 'Dopo tanto tempo...'. E c'è il commento di Thuram

AFP via Getty Images

Da Monza al Monza, la squadra di Nesta porta bene ache ha ritrovato il goal dopo mesi di digiuno. L'argentino aveva segnato nella gara di andata contro il Monza, a dicembre e ha replicato quest'oggi sempre contro i brianzoli ma all'Allianz Stadium. In mezzo non era arrivato nessun goal da parte dell'ex Fiorentina.Un grande goal di Nico Gonzalez ed anche importante visto che ha sbloccato la partita. Nico ha festeggiato anche sui social con un messaggio che fa capire come questa rete sia una liberazione per il giocatore dopo una stagione molto complicata: "Dopo tanto sono riuscito a ritrovare quello che cercavo!! Dimostriamo che siamo più uniti che mai e che daremo battaglia in queste 4 partite che ci sono rimaste per portare lail più in alto possibile...". Parole che sono piaciute anche al suo compagno, Khephren Thuram; il francese ha commentato sotto il post dell'argentino con un emblematico "Ohhh".