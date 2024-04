Giovedì 11 aprile 2024. Come sempre, tante notizie. Lanon annoia mai e in casa bianconera oggi è tornata a emergere la situazione spinosa sul rinnovo di, che continua a tenere banco.La trattativa è in fase di stallo e il futuro del centrocampista francese avvolto nel mistero. Nel frattempo, si specula sul destino didopo la stagione attuale, con dubbi sul suo futuro alla guida della squadra bianconera.Inoltre, la lettera diagli azionisti di Exor dopo l'ultimo aumento di capitale ha riattivato le certezze sulle prospettive finanziarie e strategiche del club. Resta da vedere come queste vicende si evolveranno nei prossimi giorni, con gli appassionati del calcio in attesa di ulteriori sviluppi.