La lettera della Juventus per Gianluca Vialli e il ricordo di Chiellini: 'Fonte d'ispirazione quotidiana'

Getty Images

Compleanno di Gianluca Vialli, la lettera della Juventus

Il lungo e toccante messaggio dellasul sito ufficiale del club in ricordo dche oggi avrebbe compiuto 61 anni."Oggi, nel giorno del suo compleanno, la Juventus celebra con affetto e gratitudine la figura di Gianluca Vialli.Gianluca ha lasciato un segno profondo nella storia bianconera e nel cuore di tutti i tifosi. Il suo sorriso resta impresso nella memoria di chi lo ha conosciuto; la sua leadership è ancora oggi un punto di riferimento; il suo spirito, semplicemente, non ci ha mai lasciati. Di lui abbiamo amato tutto, ma proprio tutto.

Il ricordo di Chiellini

Il pensiero della vittoria, la volontà feroce per raggiungerla. Quello disegnato da Gianluca è stato un percorso che lo ha visto protagonista di tappe bellissime vissute nei suoi anni in bianconero.Per scrivere la storia, a volte, non serve poi tanto tempo. Servono piuttosto classe, carisma e volontà d'acciaio. Ciò che Gianluca Vialli ha sempre avuto.Per onorare la sua memoria, e per rendere omaggio al suo stile unico, Juventus e adidas – con il supporto e la collaborazione della Fondazione Vialli e Mauro – presentano una collezione esclusiva ispirata alla sua leggenda. Un progetto che unisce sport e stile, passione e valori. Un tributo autentico, pensato per chi ha amato e continua ad amare Gianluca.Un modo per tenere viva la sua eredità, con lo stile che lo ha sempre contraddistinto"."Gianluca è stato un calciatore formidabile, un capitano carismatico, un dirigente e manager di grande personalità", ha dichiarato Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy, "ma soprattutto è stato un uomo dai profondi valori, un autentico esempio di coraggio.Vivere il successo agli Europei al suo fianco mi ha arricchito come atleta e come uomo e il suo ricordo è fonte di ispirazione quotidiana per me e per i nostri giocatori".