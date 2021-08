è una leggenda vivente del calcio inglese, e in particolare del Manchester United, in cui ha avuto a che fare da molto vicino con un certo Cristiano Ronaldo. Questa dichiarazione di Ferdinand ad AS dice tutto della grandezza del fuoriclasse oggi alla Juventus:"Ero a casa sua e vidi una decina di persone. Ho chiesto chi fossero, cosa stesse accadendo, e lui molto semplicemente me li ha presentati: il suo cuoco, la sua fisioterapista, il suo medico, il suo personal trainer... Cristiano è la prima persona che ha investito in un team a suo supporto, e lasciò lo United già da migliore al mondo. Se dovessi dare un consiglio ai giovani direi loro di investire le giuste risorse per se stessi, allo stesso medo. Potrei parlare per ore di Ronaldo, lo ritengo alla stessa altezza di LeBron James.