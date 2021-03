4









Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più in bilico. Il portoghese ha un contratto fino al 2022 con la Juventus, ma dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League potrebbe lasciare Torino con un anno di anticipo. Dalla Spagna continuano ad arrivare voci secondo le quali potrebbe tornare al Real Madrid e il suo agente Jorge Mendes avrebbe addirittura avuto dei contatti con i Blancos già da mesi; la Juve è sicura invece della permanenza del giocatore in Italia e non ha nessuna intenzione di darlo via.



ANNUALE - Secondo quanto riporta Marca, quotidiano molto vicino al Real, le Merengues intanto stanno studiando un piano finanziario per provare davvero a riportare Ronaldo in Spagna. L'obiettivo è quello di non perdere i vantaggi acquisiti dalla fiscalità italiana, cosa che può fare ma solo firmando con il Real Madrid per una stagione e andarsene a giugno 2022. E' quanto risulta dall'analisi fatta da Toni Roca, amministratore delegato dello studia di avvocati in diritto sportivo Himnus, che ha sede a Palma di Maiorca. Per tutti gli introiti legati ai diritti d'immagine provenienti dall'estero, secondo Roca Ronaldo avrebbe pagato ogni anno 225mila euro al Fisco italiano, una media di circa 40 milioni a stagione. DIRITTI D'IMMAGINE - In Spagna però è diverso, perché con la Legge Beckham del 2016 Ronaldo avrebbe pagato 100 volte in più rispetto all'Italia, cioè 20 milioni di euro all'anno senza considerare le tasse sullo stipendio del giocatore. Per questo, l'unica soluzione per avere qualche sconto è fare il contratto per una sola stagione, così Ronaldo pagherebbe le tasse da non residente risparmiando i 20 milioni per i diritti d'immagine versando solo il 19% d'Irpef. Una soluzione che converrebbe anche al Real Madrid, come spiega anche il Corriere dello Sport: perché se il contratto fosse diverso dall'annuale, le Merengues dovrebbero pagare il 30% in più di tasse sullo stipendio del portoghese che a quel punto risulterebbe residente in Spagna oltre il 30 giugno 2022. Il Real studia il piano per far quadrare i conti e riportare Ronaldo a Madrid, il futuro per portoghese è sempre più un rebus.