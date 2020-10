Si attendeva una risposta della Lega Serie A in merito allo svolgimento di Juventus-Napoli, ed eccola arrivare nella tarda serata di oggi, poco dopo la fine di Udinese-Roma. Il match dell'Allianz Stadium rimane in programma come da calendario, domani alle 20.45. La Juve ha già annunciato ufficialmente che domani sera si presenterà regolarmente sul terreno di gioco. Il club di De Laurentiis è intenzionato a chiedere formalmente il rinvio della gara, che per adesso non è previsto. Tra stasera e domani si prevedono lunghe discussioni, sul piatto c'è un possibile risultato a tavolino ma anche il futuro del campionato.