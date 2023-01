I disservizi continui degli ultimi anni e che non hanno mai cessato di esistere, rischiano di avere un peso enorme su DAZN, che ora vacilla e rischia di perdere totalmente i diritti della Serie A. Stando a quanto riportato in esclusiva da La Repubblica infatti, la Lega Serie A avrebbe presentato attraverso una lettera la risoluzione del contratto.- A far traboccare il vaso sarebbe stato il blackout avvenuto nel big match alla ripresa del campionato tra Inter e Napoli, il quale avrebbe causato non pochi problemi ai telespettatori e ai tifosi delle due squadre.- All'interno della nota ufficiale ci sarebbe la contestazione agli obblighi assunti alla firma del contratto per i diritti pay tv e che impongono a DAZN la perfetta visibilità di ogni singola gara fino al termine dell'evento stesso. Nel frattempo, la stessa emittente fa la sua contromossa e oltre a rimborsare in automatico tutti gli abbonati, creerà in Italia un centro di vigilanza sulla qualità della rete.