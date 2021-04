Visti i numerosi recuperi da disputare per le partite rinviate causa-covid, la Lega Pro è dovuta correre ai ripari e metter mano al calendario, per permettere di portare a termine il campionato di Serie C senza troppi problemi di calendario. Ed ecco la soluzione: quello che sarebbe dovuto essere il turno infrasettimanale del 14 aprile, diventerà una "giornata dei recuperi", facendo slittare le ultime tre giornate di una settimana. La terzultima giornata si giocherà il 18 aprile, la penultima il 25 aprile, l'ultima il 2 maggio.



Restiamo in attesa di un'ufficialità per quanto riguarda i match della Juventus Under 23, impegnata nel Girone A. Quel che è certo è che sabato sera affronterà l'Alessandria al Moccagatta.