Sergej Milinkovic-Savic è destinato a lasciare la Lazio in questa caldissima estate di mercato. La Juventus attende i prossimi sviluppi a riguardo, senza per il momento affondare il colpo con il club biancoceleste. Su Milinkovic, invece, è forte l'interesse del Paris Saint-Germain e del Manchester United, che vogliono strapparlo ai biancocelesti. Igli Tare è volato a Madrid e ha chiesto aiuto all'agente Jorge Mendes per piazzare il serbo, nonostante il procuratore del calciatore sia Mateja Kezman. Per il momento, però, nessuno si è mosso. Lo riporta Il Messaggero.