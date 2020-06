Prima di andare dritta su Maurizio Sarri, la Juventus aveva anche pensato a Simone Inzaghi per il dopo Allegri. Un'idea che non si è concretizzata, quando poi la dirigenza ha deciso quasi subito di virare sull'ex allenatore del Chelsea corteggiato già prima di giocare la finale di Europa League. A distanza di un anno, la Lazio vuole blindare Inzaghi: secondo RaiSport si va verso un rinnovo fino al 2023 a 2,5 milioni d'ingaggio a stagione più un bonus importante in caso di vittoria dello scudetto.