La Lazio non si ferma e vince ancora, contro il Brescia ridotto in dieci a metà del primo tempo. L'espulsione di Cistana, che ha causato il rigore del pareggio dopo il gol in apertura di Balotelli, non ha però galvanizzato i biancocelesti, che hanno dovuto aspettare l'ennesimo gol nel recupero per strappare 3 punti e nono successo consecutivo. Così, ha commentato la sfida anche Simone Inzaghi, con un occhio alla realtà ed un altro al sogno proibito chiamato Scudetto: "​La nostra prima cosa è cercare di crescere giorno dopo giorno ora è normale con queste vittorie e con due trofei in sei mesi aspettarsi di più. Cercheremo di andare avanti con questo passo. Vogliamo centrare questa Champions che ci manca" ha detto il tecnico nel post-partita.