La Lazio ha ufficializzato il suo nuovo numero 9: si tratta di, attaccante prelevato a costo zero dalla Roma. ​Il calciatore spagnolo ha sostenuto in mattinata le visite mediche col club biancoceleste e nel pomeriggio prenderà parte al suo primo allenamento agli ordini di Sarri, che ha conosciuto ai tempi del Chelsea. L'ex esterno del Barcellona ha firmato un contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi due anni. Della Roma alla Lazio: raramente si assiste a affari di mercato tra i club della capitale.