Giornata importante per il presente e l’immediato futuro del calcio italiano. Oggi è in programma la conference call tra Aic e Lega Serie A per discutere una linea sul taglio degli stipendi. Nel frattempo, trapela una importante notizia dalla Capitale, sponda Lazio. Secondo quanto riporta Sky Sport, il presidente Lotito, dopo aver annunciato ai suoi giocatori di voler effettuare un ritiro a Formello, ha anche fissato il ritrovo: la data è quella di sabato 4 aprile. Il numero uno biancoceleste si è schierato dalla parte di coloro che vogliono portare a termine il campionato quanto prima possibile e vuole che la sua squadra si trovi in perfette condizioni fisiche. In questo senso, salvo spostamenti di date per nuovi eventuali decreti governativi, la Lazio tornerà in campo questo sabato.