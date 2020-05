3









Dal 6 maggio, stando a quanto racconta l'ordinanza emessa stasera dalla Regione Lazio e controfirmata dal governatore regionale Nicola Zingaretti, all'interno della regione Lazio sarà consentito l'allenamento ​in forma individuale anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. E qualcuno non l'ha presa benissimo.



I COMMENTI - Sì, perché la disparità di trattamento è evidente, così come sono evidenti le differenze tra regione e regione. Eppure, non è bastato l'intervento di Spadafora in serata, che ha chiesto una revisione al Comitato Tecnico Scientifico per una ripresa repentina dell'attività agonistica allargata a tutto il Paese. 'Ora non si parla più di campionato falsato?', la rabbia social dei tifosi è nella nostra gallery dedicata.