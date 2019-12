La Lazio studia la Juventus in tv. Simone Inzaghi, infatti, per prepararsi alla sfida di domani in Supercoppa, ieri mattina ha tenuto una lunga lezione video alla squadra concentrandosi soprattutto sul tridente bianconero Ronaldo-Higuain-Dybala. L'allenatore ha evidenziato particolari e dettagli spiegandosopratutto ai difensori come provare a fermare quei tre. Nell'allenamento del pomeriggio, poi, è stata provata la stessa formazione schierata nelle ultime partite. A riportarlo è il Corriere dello Sport.