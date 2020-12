Il futuro di Simone Inzaghi alla Lazio è in bilico. L'allenatore ha riportato i biancocelesti agli ottavi di Champions dopo vent'anni, ma le trattative per il rinnovo del contratto sono in stand by. Il nome di Inzaghi era stato accostato alla Juventus sia prima dell'arrivo di Sarri che qualche mese fa, prima dell'annuncio di Pirlo; l'allenatore piace alla dirigenza, con la Lazio che, secondo quanto riporta Il Messaggero, come possibile successore sta pensando anche all'ex bianconero Massimiliano Allegri. E' lui il grande sogno di Lotito.