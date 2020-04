La Lazio freme, è scattato il conto alla rovescia. Claudio Lotito è stato da sempre uno degli interventisti, ha sempre voluto la ripresa del campionato, la sua linea di pensiero alla fine è stata seguita anche da altri presidenti. E la Uefa ha appoggiato la volontà di non fermare il campionato.



CONTO ALLA ROVESCIA LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, a breve scatterà il conto alla rovescia in casa biancoceleste. Si attenderanno altre due settimane, dopodiché scatteranno le prime visite mediche ed i primi controllo per riorganizzare la ripresa degli allenamenti in un Formello sanificato e ristrutturato ad hoc. In giornata è prevista una conference call con il presidente per riorganizzare la vita all'interno del centro sportivo, un altro passo verso la ripresa.