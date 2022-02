Come racconta Calciomercato.com, la Lazio insidia due colpi già nel mirino della Juventus. Il primo nome è quello di Romagnoli. Lotito fa sul serio per il centrale di Anzio e ha messo sul piatto un'offerta da 3 milioni netti a stagione. Adesso il capitano del Milan ne guadagna 5,5 ma Paolo Maldini per il rinnovo non è intenzionato a andare oltre i 2,5, almeno per il momento. Occhio anche a Ospina, che tanto piace al tecnico Sarri per la sua abilità con i piedi e per una grande esperienza internazionale. Il colombiano è in scadenza di contratto con il Napoli e sembra orientato verso l'addio.