La Lazio rischia di perdere un big per la Juventus: stagione finita?

Non sono giorni facili per la Lazio, che è stata eliminata dai quarti di finale di Europa League per mano del Bodo Glimt ai calci di rigore, dopo aver vinto il ritorno 3-1 (all'andata era finita 2-0 per i norvegesi). Ecco, oltre a questo però, Marco Baroni è alle prese ancora con i problemi fisici legati aL'esterno della Lazio è uscito dopo mezz'ora dal suo ingresso in campo in Europa League per l'ennesimo problema muscolare. Per Tavares si tratta del settimo stop stagionale e soprattutto negli ultimi mesi non è mai riuscito a giocare con continuità. Un'assenza pesante per la Lazio che potrebbe perdere il giocatore per l'intero finale di campionato.

Il rischio di una ricaduta agli adduttori della coscia destra è elevatissimo, così come non si può considerare scontato il suo recupero entro la fine del campionato. Dipenderà dall’esito degli accertamenti e dalla profondità della probabile lesione muscolare. La Lazio è impegnata nella corsa per la qualificazione in Champions League e tra le partite rimaste anche quella in casa contro la Juventus, alla trentaseiesima giornata.