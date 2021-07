Il 18 novembre compirà 17 anni, un talento che qualcuno paragona a Leo Messi e che sta per firmare un contratto triennale con la Lazio da 400mila euro a stagione di stipendio. Romero è dotato di tripla nazionalità: messicana, argentina e spagnola. E arriva in Italia dal Maiorca. Secondo il Corriere dello Sport, il club biancoceleste ha superato la concorrenza di diversi altri club che avevano messo nel mirino, come Milan, Juventus, Valencia e Borussia Dortmund. Sarà curioso vedere se Sarri lo lancerà già in prima squadra.