La Lazio pareggia contro il Torino: cosa cambia per la Juventus

AFP or licensors

La Lazio chiude la giornata di Serie A con un pareggio per 1-1 contro il Torino. Dopo essere passati in vantaggio, i biancocelesti hanno avuto un'occasione clamorosa per raddoppiare, ma non sono riusciti a concretizzarla. Poco dopo, il Torino ha trovato il gol del pareggio con Gineitis, spegnendo le speranze della squadra di Baroni di conquistare tre punti fondamentali.Questo risultato pesa in ottica Champions League, soprattutto considerando la vittoria della Juventus contro il Genoa. Con questo pareggio, la Lazio rimane al settimo posto con 52 punti, gli stessi della Roma, che però è avanti in classifica grazie alla differenza reti. Il distacco dal quarto posto, attualmente occupato proprio dai bianconeri, è ora di tre punti.

La corsa per un piazzamento europeo si fa sempre più serrata, con diverse squadre in lotta per un posto nella prossima Champions League. La Lazio dovrà ora concentrarsi sulle prossime partite e cercare di non perdere ulteriori punti per non compromettere definitivamente le proprie ambizioni stagionali.